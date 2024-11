Liberoquotidiano.it - Meloni colpita da attacco influenzale, salta all'ultimo l'incontro coi sindacati: ecco la nuova data

Unha colpito Giorgia, ragione per la quale l'tra il governo e iper discutere dellalegge di Bilancio, inizialmente previsto per oggi pomeriggio, martedì 5 novembre, a Palazzo Chigi, è stato posticipato al 12 novembre alle 8.30 del mattino. Fonti di Palazzo Chigi confermano che il premier "ha personalmente contattato i leader sindacali per fissare l'nella primautile", tenendo anche conto della sua agenda di impegni, che include la partecipazione al Vertice della Comunità Politica Europea e al Consiglio europeo informale a Budapest questa settimana. L'con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, ossia con i relativi segretari Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri, e con il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone, era già stato rinviato di 24 ore per un imprevisto.