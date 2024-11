Ilfattoquotidiano.it - Mattarella a Venezia: il prefetto fa alzare il Mose (senza acqua alta). Il sollevamento costa 200mila euro

Il presidente della Repubblica Sergioha il potere di fermare le maree, anche quando sono così basse da non impensierire ini, abituati da sempre a combattere con l’. Nel giorno in cui piazza San Marco ha ospitato la celebrazione della festa delle Forze Armate,è rimasta completamente asciutta, anche se una previsione di 76 centimetri sopra il livello del mare a Punta della Salute non avrebbe impressionato nessuno. Il problema era l’illustre ospite, con il corollario di autorità e forze militari impiegate nella parata davanti alla Basilica. Cosa sarebbe successo seavesse dovuto cgli stivaloni o salire su una passerella, onde evitare di bagnarsi? A giocare d’anticipo è stato ilDarco Pellos chiedendo di far funzionare il sistema di dighe mobili, nonostante ormai sia stato fissato il limite di 110 centimetri come punto di rischio che induce adle paratie alle bocche di porto per evitare che la città si allaghi.