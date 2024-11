Lanazione.it - Il futuro del territorio. Fra progetti e fondi. Occhi sull’Europa: "Dare gambe alle idee"

Leggi tutto su Lanazione.it

Sul tavolo percorsi di finanza integrata, con l’obiettivo di consolii rapporti con l’Europa tramite la costituzione dell’Area vasta per creare una convergenza di risorse sulle progettualità strategiche del Comune di Pistoia anche a sostegno degli ecosistemi imprenditoriali, come il florovivaismo. Di questi temi e tanto altro si è parlato nei giorni nella Sala Maggiore del Palazzo comunale dove si è svolto il laboratorio di Sviluppo Urbano Mediaree-Next Generation City promosso dall’Anci, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Vi hanno preso parte i rappresenti delle istituzioni locali, degli ordini professionali, docenti universitari e la società civile interessata alla tematica affrontata. L’incontro è stato introdotto dal sindaco Alessandro Tomasi, seguito da Giuseppina Cruso, segretario generale del Comune, che ha aperto i lavori.