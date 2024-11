Ilgiorno.it - Elio Fiorucci, la mostra alla Triennale di Milano: omaggio all’uomo e all’imprenditore che ha rivoluzionato la moda

, 5 novembre 2024 –celebra, icona die cultura pop. Da domani, mercoledì 6 novembre, al 16 marzo 2025presenta la’, a cura di Judith Clark con progetto di allestimento di Fabio Cherstich. L’esposizione – in assoluto la più grande e ricca di opere e documenti mai dedicata a questa figura unica – vuole restituire le differenti dimensioni creative dell’imprenditore, cool hunter, fondatore dell’omonimo marchio che a partire dagli anni Sessanta hail costume, lae la scena dell’arte contemporanea in Italia. “Abbiamo voluto riempire, proprio qui, dove il fenomenoè nato ed esploso, il vuoto di una formidabile amnesia", ha detto Stefano Boeri, Presidente di. E ha proseguito: “, grazie a, è stata infatti per almeno due decenni uno dei magneti delle idee più avanzate della cultura giovanile internazionale e la culla delle contaminazioni più fertili e audaci non solo tra, design, arte visiva e pubblicità, ma anche tra cultura e commercio.