Lettera43.it - Elezioni Usa, a che ora chiudono i seggi Stato per Stato e quando si sapranno i risultati

A che ora si saprà chi ha vinto leamericane del 5 novembre? Difficile dirlo. Soprattutto perché se, come dicono i sondaggi, la distanza tra i due candidati è così risicata, potrebbero volerci giorni prima di sapere con certezza il vincitore, come successe nel 2020. Sappiamo però a che ora inizieranno ad arrivare i primiin base all’orario di chiusura dei, che varia daa causa dei sei fusi orari che attraversano il Paese.Usa, a che oraperDi seguito l’elenco degli orari (ora italiana) in cui chiuderanno le urneper. Le lettere tra parentesi indicano i diversi fusi orari che, all’interno di uno stesso, determinano due diversi orari di chiusura deiall’interno di quello(E=Eastern, C=Central, M=Mountain, P=Pacific, A=Alaska, H=Hawaii-Aleutine).