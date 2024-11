Drammatico incidente in provincia di Latina | giovane soccorso con l’eliambulanza

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Questa mattina un violentosi è verificato lungo la superstrada Formia-Cassino, causando importanti disagi alla viabilità. Un pick-up si è scontrato con un camion dotato di rimorchio, provocando un blocco del traffico in entrambe le direzioni. L’impatto tra i due mezzi ha generato lunghe code e rallentamenti, rendendo critica la situazione per i tanti automobilisti che si trovavano sulla tratta. Sul luogo dell’sono prontamente intervenute diverse squadre della Polizia di Stato per gestire la circolazione e garantire la sicurezza, oltre agli operatori del 118, chiamati a prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte nello scontro. Al momento non si hanno dettagli ufficiali sulla gravità delle eventuali ferite riportate, né sul numero preciso delle persone coinvolte.