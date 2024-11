Quotidiano.net - Chi è Donald Trump, il tycoon che si vanta del suo QI e sogna il ritorno alla Casa Bianca

New York, 5 novembre 2024 – Ha fatto molti salti da uno schieramento all’altro, che nella sua vita ha anche appoggiato Kamala Harris finanziandone la campagna elettorale quando l’attuale sua avversaria per lacorreva allo scranno di Procuratore della California: 6mila dollari in due tranche, nel 2011 e nel 2013. In quegli anni, ildi tv e immobili aveva già lasciato per la seconda volta il Partito democratico e si apprestava al nuovo ingresso nei Repubblicani, un rimbalzo effettuato passando da Indipendente e poi da Riformista., 78 anni, è già stato presidente degli Usa dal 2017 al 2021 (Ansa)Johnha compiuto 78 anni lo scorso 14 giugno. E’ nato a New York ma le origini della sua famiglia sono da parte di padre tedesche e da parte di madre scozzesi: il nonno Frederick (cugino di Henry John Heinz, quello del ketchup) ha cambiato il cognome di famiglia abbandonando l’originale Drumpf.