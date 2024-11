Ilgiorno.it - Attività nei campi in ritardo causa maltempo. Slittano le riunioni di zona di Confagricoltura

agricole ritardate dale ancora in corso,Milano Lodi Monza Brianza slitta ledi. Gli incontri erano stati programmati dal 5 all’11 novembre ma, adesso, sono stati fissati tra il 26 novembre e il 6 dicembre. "Il rinvio degli appuntamenti è stato deciso dall’organizzazione per evitare sovrapposizioni di impegni con leagricole che, dopo un periodo di rallentamento dovuto al, possono ora riprendere a pieno ritmo, grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli previste" spiega l’associazione di categoria.sarà quindi sul territorio interprovinciale per incontrare gli imprenditori agricoli e affrontare insieme le tematiche di maggiore attualità e interesse, a partire dagli attesi aggiornamenti su Politica Agricola Comune e Programma di Sviluppo Rurale, fino alle nuove opportunità di finanziamento.