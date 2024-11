Lanazione.it - Al teatro Sant'Andrea lo spettacolo "Io e Te, in un buio pieno di luce"

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa, 5 novembre 2024 - Andrà in scena sabato 9 novembre alle 21.15 alS.di Pisa, lo: "Io e Te, in undi" di e con Thomas Otto Zinzi. Loè allestito dalla compagnia Castorodi Rimini, che verrà ospitata dall’Associazione Koru. Nel cast lo stesso Thomas Otto Zinzi e Laura Frascarelli ci raccontano una favola moderna sull’incontro tra un uomo italiano e la sua badante rumena. Iovino, detto Io, e Teresa, chiamata Te, vivono all’interno di un appartamento alla periferia di una città italiana tra sogni e progetti non realizzati: si scontrano e incontrano tra parole e azioni, due culture all’apparenza lontane. Ma la malattia inverte le parti e l’uomo diventa badante della giovane immigrata fino a che un patto interiore stabilisce la meta dei loro destini.