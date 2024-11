Panorama.it - A Paestum, tra le colonne della storia

Leggi tutto su Panorama.it

«Ritrovaiun mattino di calendimaggio. Il frusciare delle erbe umide sotto i piedi diventava un ronzio cadenzato nella testa e nelle orecchie, come sgradevoli acufeni. Procedendo però e lasciandomi prendere dalla grandiosità dei monumenti intorno, i rumori mutarono in consonanze armoniche che accompagnai con motivi a bocca chiusa, come talvolta si fa quando si cammina da soli». In questo viaggio a ritroso nel tempo ci guida Vittorio Russo, casertano di Castel Volturno, capitano di lungo corso (e un po’ corsaro, come dice lui), giornalista, viaggiatore e scrittore di saggi e racconti: una vita dedicata a reportages dall’Italia e dal mondo che hanno il pregio di essere stati vergati praticamente in diretta, con una narrazione autentica, spesso lirica, capace di far parlare uomini e tempi, vestigia e imprese.