Ilfattoquotidiano.it - “A 23 anni stavo con uno più grande di 15. La scoperta del sesso, dell’amore. Lì mi è scattato qualcosa nel cervello”: Diana Del Bufalo “Tra sogni e desideri”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Deltorna a teatro dal 7 dicembre con “Tra” e le più belle colonne sonore della Disney. La voce narrante è di Francesco Pannofino. Uno show di due ore importante con 90 costumi in scena, 35 orchestrali, vocal ensemble di 14 elementi, 20 performer con un totale di oltre 100 persone coinvolte. “La mia vita oggi e? piu? bella di quel che osassi sognare. – ha detto l’attrice a Il Corriere della Sera – Non per insicurezza, eh? Di me ho sempre avutoconsiderazione. Tranne nella fase in cui ero cicciottella e tutte si fidanzavano, io no. Ho dato il primo bacio a 17. Poi a 23 mi sono fidanzata col mio primo compagno, di 15 piu?. Ladel. Li? mi e?nel. Prima anche a scuola andavo male, ero molto naif, non capivo niente, e del resto cosa capisci se non capisci il?”.