Zoomunity DogShow, ad Arese due giorni dedicati agli amici a quattro zampe

(Milano), 4 novembre 2024 - Due, sabato 9 e domenica 10 novembre, di attività cinofile all'insegna del benessere e del divertimento per "furry friends" e tutti gli amanti degli animali. L'appuntamento con l'originalesi terrà a Il Centro di, in Piazza Primark, al piano terra della galleria commerciale. Un evento gratuito, con momenti di intrattenimento, formazione e sensibilizzazione sulla salute e cura degli animali. Insieme a Ca' Zampa, polo di eccellenza per il benessere degli animali domestici con medicina veterinaria all’avanguardia ma anche altri servizi come educazione cinofila, telemedicina, toelettatura e altri servizi, tutti gli appassionati di animali apotranno partecipare a incontri condotti da professionisti del settore e appuntamenti di intrattenimento cinofilo.