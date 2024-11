Calciomercato.it - Terremoto improvviso, dimissioni prima di Inter-Arsenal

Leggi tutto su Calciomercato.it

Arrivano a sorpresa ledinel club, ecco cosa sta succedendo L’accorcia in classifica sul Napoli: la sofferta vittoria contro il Venezia consente ai nerazzurri di portarsi soltanto ad un punto di distanza dalla capolista, con lo scontro diretto in programma domenica sera a San Siro.di(LaPresse) – Calciomercato.itPartita importante, ma anticipata da un altro big match che si giocherà sempre allo stadio Meazza: la squadra di Inzaghi, infatti, è attesa dalla sfida contro l’in Champions League. Le due compagini si trovano appaiate in classifica a quota 7 punti e lo scontro diretto può rivelarsi fondamentale per riuscire a prendere un vantaggio in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale.