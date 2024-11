Sport.quotidiano.net - Sella vince contro Brindisi e scaccia la crisi. Bravo Tanfoglio, decide la tripla di Davis

cento 70 valtur66CENTO: Tamani, Ramponi, Henderson 8, Benvenuti 10, Alessandrini 5, Berdini 8, Sperduto 13,12, Nobile 8,6, Moretti. All. Di Paolantonio. VALTUR: Laquintana 8, Arletti 3, Del Cadia 2, Fantoma, De Vico 4, Radonjic, Calzavara 12, Ndzie 6, Allen 13, Almeida 18. All. Bucchi. Arbitri: Pazzaglia, Bartolini e Cattani. Note: parziali 15-19; 38-33; 50-55. Bentornata Benedetto. Dopo sei sconfitte consecutive si interrompe ladella, che alla Baltur Arena battee torna alla vittoria che mancava da oltre un mese. La prova che ci voleva e la dimostrazione che restando lì, attaccati con la testa alla partita per tutti i 40 minuti, questa squadra se la può giocare, ancheavversari di livello superiore.