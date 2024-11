Lanazione.it - Scontro di gioco in campo, 14enne colpito alla testa. Tanta paura e partita sospesa

Fucecchio (Firenze), 4 novembre 2024 – Unodidurante un’azione, un ragazzino che cade a terra dolorante e in stato confusionale, lache si ferma per soccorrerlo. Sono stati momenti infiniti e di grande tensione quelli vissuti ieri mattina aldi calcio di piazza Pertini a Fucecchio. L’incidente è avvenuto nell’ambito della sfida under 15 tra il Giovani Fucecchio e il Livorno Academy. Un match domenicale come tanti, di sano sport e di divertimento. Almeno fino alle 11.30 quando i giocatori si sono scontrati in un’azione aerea. Nella ’mischia’ unlabronico ha avuto la peggio. Per ragioni ancora in corso di accertamento – ma sicuramente di natura involontaria – il ragazzino sarebbe statoin modo accidentale. L’impatto è stato abbastanza violento, tanto da farlo precipitare a terra.