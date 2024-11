Ilnapolista.it - Rudi Garcia in pole per la panchina del Rennes (L’Equipe)

Ilse la passa piuttosto male in campionato. Ieri ha perso contro l’Auxerre per 4-0.parla di “umiliazione”. Una sola vittoria nelle ultime sei e tecnico Julien Stéphan in bilico. Il club sta quindi pensando di cambiare allenatore e in lizza ci sarebbe l’ex Napoli. Sarebbe il preferito del club e anche del ds Frédéric Massara, ex ds del Milan e della Roma. Ha già lavorato conproprio nella Capitale. Ricordache “è libero dalla partenza dal Napoli lo scorso anno e ha lavorato al fianco del direttore sportivo Frédéric Massara nella Roma”. Il piano B di Massara porta a Tudor ma, “ma meno che non sia molto convincente, il croato non sarebbe interessato”. C’è anche il piano C che seduce il cda dele porta al profilo di Patrick Vieira, o ancora Niko Kovac, che ha lavorato nel Monaco.