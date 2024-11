.com - Promozione / Appignanese e Francesco Cantatore, le strade si dividono

La sconfitta contro il Gabicce Gradara (3-2) è stata fatale all’allenatore. La società richiama al dovere la squadra: “sono i giocatori a scendere in campo e dovranno dimostrare un maggior attaccamento alla maglia” VALLESINA, 4 novembre 2024 – L’e mister, fine di un rapporto. La sconfitta di domenica in casa del Gabicce Gradara e la precaria posizione di classifica ha fatto maturare alla società una decisione anche sofferta visto il contenuto del comunicato reso uffciale. A comunicarlo è la società che a firma del presidente Claudio Camilletti e del direttore sportivo Buldorini Matteo scrivono e precisano: “Ringraziamo misterper il lavoro svolto e per la straordinaria salvezza dello scorso anno, nonostante questa decisione va sottolineato che sono i giocatori a scendere in campo il sabato indipendentemente da chi è stato o sarà il nuovo allenatore e dovranno dimostrare un maggior attaccamento alla maglia.