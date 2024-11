Sport.quotidiano.net - Paolini ko alle Wta Finals, Sabalenka vince coi brividi. Con Zheng l’ultima chance

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Riad, 4 novembre 2024 – Jasmine di nome e ’combattente’ per definizione questa volta non bastano. La tigre feritasupera lo spavento, batte l’azzurra e la costringe a giocarsi tutto mercoledì (contro) per centrare una prima storica semifinale azzurra al ’masters’ femminile di Riad. Si va verso il match da dentro o fuori dopo la partita dei rimpianti, iniziata nel buco nero di uno 0-4 e quasi riagguantata nel secondo parziale. La 28enne di Bagni di Lucca gioca in rimonta, infastidisce la tigre bielorussa sfruttandone la velocità dei colpi, ribattendo palla su palla, diventando praticamente un muro da fondocampo. Stessa tatticante adottata al primo turno contro Rybakina, ma non basta contro la ben più solida Aryna, oggi – meritatamente – al numero uno del mondo che alza le braccia sul 6-3, 7-5. Jas insegue per tutto il primo parziale, recupera persino un break alla sua avversaria.