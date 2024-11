Quotidiano.net - L'olimpionico Bettini pedala per i diritti delle donne

In bici, o a piedi, prosegue il viaggio per i: l'appuntamento è per domenica 17 novembre, una giornata nella quale la Toscana dedica allata o camminata 'Pedale rosso' un evento per sensibilizzare sui valori di uguaglianza e parità di genere. Il via dal parcoCascine, per l'esattezza in piazzale del Re, dopo che alle ore 9,30 i partecipanti si saranno radunati.? ?Lata 'Pedale rosso' nasce da un'idea di Marianella Bargilli con il supporto del doppio campione del mondo di ciclismo esu strada ad Atene 2004, Paolo, ATCommunication, VeloEtruria Pomarance e Tuscany Love Bike.