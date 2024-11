Zonawrestling.net - Jon Moxley: “Renee Paquette è stata la mia salvezza”

Come sappiamo Jonsono una coppia da diversi anni, già da quando erano entrambi in WWE. I due si sono sposati nel 2017 e insieme hanno avuto una figlia. L’attuale AEW World Champion, durante una recente intervista, ha speso belle parole per la moglie dicendosi fortunato ad averla incontrata. “Ha fatto la differenza nella mia vita” Durante una intervista con “Authority Magazine”, Jonha speso belle parole per la moglie: “Nella mia vita fortunatamente ho incontrato molte persone da cui ho potuto imparare. Ho incontrato alcune tra le migliori menti del business, ma se devo dare un premio allora questo va senza dubbio a. Lei ha fatto una profonda differenza nella mia vita. Probabilmente sarei già morto se le nostre strade non si fossero incrociate. L’ho conosciuta quando stavo iniziando ad avere successo. A un certo punto, nonostante fosse già con me, stavo quasi per distruggere tutto, ma lei era lì e a rimesso insieme i pezzi”.