Harris o Trump. Quale futuro per Intelligenza Artificiale e Big tech

Dopo il dibattito televisivo tra Donalde Joe Biden, molti investitori hanno puntato massicciamente sul settore tecnologico. Il loro ragionamento era chiaro: con un candidato democratico così debole, la vittoria del tycoon era scontata, per cui si stavano già adattando alla sua agenda politica. Sebbene non le ami, l’idea era che il repubblicano avesse un approccio differente da quello del presidente in carica, molto meno stringente e soffocante – non che Biden sia stato un cane da caccia contro le Big. Quando tuttavia è stato annunciato il suo ritiro per lasciar spazio a Kamala, quegli stessi investitori si sono sbrigati a ritirare i soldi messi sul piatto. Tra i due candidati passa molto, forse tutto. La differenza abissale e la conferma arriva anche dall’IA. Due modi di pensare opposti, che avranno conseguenze dirette nel settore più in voga degli ultimi tempi. Qualora a Washington venisse promossa la candidata democratica, c’è da credere che continuerà a calcare la strada tracciata da Biden, sebbene accelerando.