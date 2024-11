Bergamonews.it - Foc.US: il nuovo approccio al “senso di appartenenza”

Immagina di essere una persona con più di quindici anni di esperienza alle spalle, circondata da colleghe e colleghi che, come te, hanno dedicato una buona parte della loro carriera alla crescita ed al successo dell’azienda. Ma c’è un problema: nonostante il lungo tempo trascorso insieme, molte e molti di voi si conoscono appena. È in questo scenario che si apre il sipario sul progetto Foc.US, un PerCorso Formativo firmato BEEAIM per trasformare un gruppo di persone, di professionisti altamente qualificate in una squadra affiatata. Foc.US è visione del cambiamento Foc.US non è semplicemente un programma di team&group coaching, ma un viaggio emozionale e trasformativo.