Ilrestodelcarlino.it - Elisio Cocktail Bar e Cucina, a Castel Guelfo una nuova oasi gourmet

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Elegante, accogliente e gestito con passione e cortesia. ÈBar e, il nuovo locale a, in via del Commercio 1, proprio di fronte all’Outlet. Aperto dal 6 novembre, Il nome del locale richiama i campi Elisi, un simbolo che evoca pace e benessere, e rappresenta unarealtà giovane e dinamica. Un ambiente accattivante e rilassato, curato negli arredi e nei dettagli, dove si muove un servizio attento e professionale. L’attività, su due piani, è molto varia, coprendo più momenti della giornata. Una piccoladove fare sosta fin da mattina per ricche colazioni, con un’ampia scelta tra brioche e panini sfiziosi, mentre il menù del pranzo è incentrato su piatti della tradizione locale rivisitati in chiave moderna, con un’attenzione particolare all’impiattamento, il tutto preparato da due chef professionisti. Piatti realizzati con materie prime ricercate che spaziano tra terra e mare assecondando la stagionalità dei prodotti.