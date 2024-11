Giornalettismo.com - Dove si stanno registrando i problemi con le ricette elettroniche?

Un sistema che (non) funziona a singhiozzo da diverse settimane. Ma non in tutta Italia. Dalla metà del mese di ottobre, infatti, sono molte le Regioni che hanno iniziato a segnalare deial sistema per l’emissione e per la validazione in farmacia delle cosiddette “”, ovvero quelle prescrizioni dematerializzate che il medico di base (del Sistema Sanitario Nazionale) rilascia ai pazienti non solo per il ritiro e l’acquisto dei medicinali, ma anche per la prenotazione di esami e visite specialistiche.