Ilrestodelcarlino.it - "Cimiteri abbandonati a incuria e degrado, Accorsi deve intervenire"

"È terribile l’incidente accaduto al nostro concittadino che, andato fare visita ai propri cari al cimitero di Cento, è caduto dentro il vano per le bare a causa del crollo della lapide del loculo nel pavimento comune. Piena solidarietà a questa persona, che oltre alle ferite riportate, ha subito anche il danno psicologico". È Francesca Caldarone (Fratelli d’Italia) a voler far chiarezza sullo stato non solo del cimitero del capoluogo, ma anche di quelli delle frazioni. "Mi domando, rivolgendomi al sindaco quale responsabile della città, se per la normale sicurezza degli utenti, almeno in vista delle celebrazioni, considerata la prevedibile mole di persone a far omaggio ai propri cari, fosse stato fatto un attento controllo delle parti comuni del cimitero centrale – interroga –.