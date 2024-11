Chris Martin precipita in una botola durante il concerto a Melbourne – Video

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Brutto spavento perche ieri sera,ildei Coldplay al Marvel Stadium diin Australia, è caduto in unaaperta sul palco uscendone miracolosamente illeso. Il frontman della band, 47 anni, èto bruscamente mentre parlava davanti a una folla di 50mila persone. Nel filmato condiviso su X si vede la pop star, vincitrice di 7 Grammy, inciampare accidentalmente in unaaperta mentre cammina all’indietro. Qualche istante dopo, un membro della troupe che si trovava all’interno dello spazio vuoto ha aiutato il cantante, che indossava una maglietta blu e pantaloni cargo neri, a risalire sul palco.”Questo non era è previsto, grazie per avermi salvato – ha detto nel microfonoal membro dello staff – grazie, ragazzi, santo cielo, sto bene”, ha assicurato ai suoi fan. Nelle ultime settimane erano già accaduti due incidenti simili.