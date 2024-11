Secoloditalia.it - “Biglietto, prego…”. E due nordafricani accoltellano un capotreno tra Genova e Savona: è grave

Leggi tutto su Secoloditalia.it

, prego”. Una coltellata, poi la fuga. Un altro episodio di violenza è accaduto oggi su un treno regionale in servizio in Liguria: undi 40 anni è stato accoltellato intorno alle 13.30 sul treno partito daBrignole e diretto a Busalla, all’altezza di Rivarolo. Due, alla richiesta di esibire il, hanno colpito ilcon coltellate. L’aggredito è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. L’uomo stava procedendo con la verifica dei biglietti, quando è scattata l’aggressione da parte di una coppia di persone, prive del titolo di viaggio. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i carabinieri sono saliti sul convoglio fermando gli aggressori.aggrediscono un, la solidarietà alla vittima di Salvini “Piena solidarieta’ al ferito, attualmente in gravi condizioni. E ora nessuna clemenza per i responsabili: gesti del genere non devono rimanere impuniti”, scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.