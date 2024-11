Tutto.tv - Ballo super osé di Gemma e Fabio a UeD, Maria contro un corteggiatore

Leggi tutto su Tutto.tv

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata in modo esilarante con un confronto traGalgani e. In men che non si dica il clima è divenuto subito bollente. Poi si è passati ad altre dinamiche inerenti non solo il Trono Over, ma anche quello Classico. Ecco cosa è successo. Momenti di fuoco traa Uomini e DonneGalgani estanno proseguendo la loro conoscenza alla grande. Nella puntata di oggi di UeD, i due hanno raccontato di aver trascorso una cena insieme mangiando ostriche e champagne. I due si sono detti piacevolmente colpiti l’uno dall’altra, sta di fatto cheaveva una luce negli occhi che non si vedeva da molto tempo. I presenti in studio, allora, li hanno incoraggiati a ballare insieme in maniera sensuale. I due non se lo sono fatti ripetere due volte ed hanno dato luogo a ben tre balli sensuali.