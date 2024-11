Atp Belgrado 2024 programma e ordine di gioco martedì 5 novembre con Fognini

Leggi tutto su Sportface.it

Attesa per Fabio, che scenderà in campo come primo match sul Campo Centrale per la sua sfida di primo turno contro Roman Safiullin. Non mancano le partite decisamente interessanti, come quella tra il padrone di casa Laslo Djere e Stan Wawrinka, oppure quella di fine giornata che vedrà contrapposti il veterano Marin Cilic e la testa di serie numero 4 Jiri Lehecka. Sul Grandstand spazio anche a tre match del tabellone di doppio: in uno di questi è impegnato anche l'azzurro Luciano Darderi, uscito al primo turno in singolare per mano di Altmaier. Di seguito ilcompleto e dettagliato della giornata. ATP: IL TABELLONE AGGIORNATOE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Campo Centrale, a partire dalle 11:00 
Safiullin vs
Kovacevic vs (WC) Medjedovic 
Non prima delle 15:00 
(WC) Djere vs (WC) Wawrinka 
(PR) Cilic vs (4) Lehecka 

Grandstand, a partire dalle 11:00 
Cornea/Darderi vs (4) Dodig/Mansouri 
(WC) Djuric/Maksimovic vs Escobar/Hidalgo 
(7) Etcheverry vs (Q) Klein 
(WC) Kecmanovic/Medjedovic vs (2) Doumbia/Reboul