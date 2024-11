Aosta due esponenti di Fratelli d’Italia cacciati da un centro del Comune | Fascisti di m***a!

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Duedi, Lorenzo Aiello e Armando Mascaro, hanno raccontato di essere stati aggrediti verbalmente e di essere stati spintonati da un gruppo di persone nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre nelricreativo “Plus” dove era in corso la serata conclusiva di Frontdoc, festival internazionale di cinema, con un concerto e un dj set. Come riferito dai media locali l’aggressione sarebbe nata dopo l’invito ai duedi FdI ad abbandonare la sala, poiché essendonon erano ospiti graditi. Come ha riferito l’Ansa all’arrivo delle forze dell’ordine non c’erano segni di violenza visibili, né tanto meno si sono segnalati accessi al pronto soccorso degli ospedali. Gli organizzatori della manifestazione hanno comunque preso le distanze da quanto successo, sottolineando il carattere inclusivo dell’evento.