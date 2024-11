Abodi | assemblea Figc sia tappa transito

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

22.00 "Mi auguro sia unadiperché il processo di evoluzione e ammodernamento della Federazione e di tutte le sue componenti passa per un dialogo che non si è manifestato in una maniera serena in questa giornata". Così il ministro dello Sport e per i Giovani,,sull'. "La Seria A dà ogni anno 120 milioni per legge al resto del sistema calcistico", ha detto.Ma ritenendosi 'superpartes' non ha aggiunto altro: auspica vi sia "un dialogo sereno" poiché "oggi è stato uno scontro più che un confronto".