Oasport.it - WTA Finals, Jasmine Paolini mette nel mirino le semifinali: tutte le combinazioni

sta vivendo la sua grande settimana. La ragazza di Bagni di Lucca ha vinto al debutto nel torneo di singolare e fra qualche ora sarà impegnata nel doppio assieme a Sara Errani, per lei saranno giorni impegnatissimi. E domani ci sarà la sfida contro Aryna Sabalenka, che può valerle in caso di successo il passaggio alle. Sicuramente in ogni caso un successo con Aryna Sabalenka la porterebbe tra le migliori quattro del torneo. Un contemporaneo successo di Elena Rybakina su Qinwen Zheng le perrebbe di essere sicuramente prima, rendendo inutile la partita contro la cinese almeno per quanto riguarda il passaggio del turno. In caso di successo e di contemporanea vittoria di Zheng in due set,passerebbe da prima con una vittoria sulla cinese oppure con una sconfitta in tre set e una contemporanea vittoria di Sabalenka su Rybakina.