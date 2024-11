Inter-news.it - San Siro, c’è il prezzo! Inter chiede chiarezza… Con una priorità – TS

Leggi tutto su Inter-news.it

Potrebbe sbloccarsi a breve la situazione legata a Sane al nuovo stadio pere Milan. Come scrive Tuttosport, c’è ilper l’acquisto dell’impianto e dei terreni adiacenti. La società nerazzurra, con lo stadio di proprietà comechiarezza sulle decisioni dei rossoneri ARRIVA ILe Milan hanno ilper l’acquisto di Sane delle aree adiacenti, dove dovrebbe sorgere, nei piani delle società, il nuovo impianto di proprietà. Sebbene non sia ancora ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha valutato la ‘Scala del calcio‘ per una cifra attorno ai 200 milioni di euro. Una decisione comunicata al Comune di Milano che ora attende di sapere la decisione finale delle due società.