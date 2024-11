Roma abusa di una 16enne alla stazione di Tivoli | fermato da alcuni viaggiatori e arrestato

Leggi tutto su Open.online

Una giovane di 16 anni è statata sabato, 2 novembre all’interno dellaferroviaria di). L’aggressore, un 24enne più volte identificato dalle forze dell’ordine, senza fissa dimora e originario del Bangladesh, è statodai carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, la ragazza si trovava nella sala d’attesa dellaquando l’uomo – probabilmente ubriaco – ha iniziato a palpeggiarla al seno. Le urla della minorenne hanno attirano l’attenzione dei pendolari, che hanno dato l’rme ai carabinieri. La giovane è stata accompagnata in ospedale dove è stato attivato il codice rosa e, poi, ascoltata in modalità protettapresenza di un’esperta. Il molestatore è stato invece portato nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura per la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare.