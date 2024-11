Quifinanza.it - Reddit tocca il primo profitto in vent’anni: cosa c’è dietro il balzo della piattaforma

Dal suo esordio quasi accidentale nel 2005 alla sua prima, storica entrata nei profitti,ha attraversato una trasformazione che parla di sperimentazione e audacia. E diventa un vero e proprio case study. Nato dall’intuizione di due studenti universitari e cresciuto grazie al supporto iniziale di colossi dell’editoria come Condé Nast, il social si è sviluppato come una “prima pagina” alternativa, dove notizie, link e contenuti virali trovano una risonanza globale. Dopo il debutto in borsa,ha intrapreso un percorso di consolidamento, con una crescita esplosiva negli utenti attivi, ora 97,2 milioni ogni giorno, e una robusta espansione delle entrate. Oggi,non è solo unadi discussione, ma un protagonista del mercato, con collaborazioni strategiche e una presenza capillare grazie alla traduzione automatica dei contenuti.