Lanazione.it - Quattro minorenni in balìa dell’alcol. Halloween, la chiusura in ospedale

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 3 novembre 2024 – Hanno deciso di bere (e di esagerare) e alla fine la notte dil’hanno trascorsa al pronto soccorso del San Donato. Sono tutti: tutti ragazzini tra i 15 e i 17 anni. Succede così ogni anno: la notte delle streghe diventa la notte, degli eccessi e degli accessi nell’hub dell’emergenza. “Queste feste sono eventi visti dai giovani come un momento in cui devono raggiungere certi obiettivi, come se dovessero essere subito all’altezza di qualcosa”, spiega il dottor Marco Becattini, direttore de Serd. Il motivo? “È il Covid, o meglio più che la spiegazione è il catalizzatore”. Ma andiamo per ordine. Giovedi sera. Il giorno dopo è ponte e si torna a scuola il lunedì. È la notte di: si vuol far tardi la sera, stappare qualche birra e bere qualche drink.