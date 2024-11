Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk 1-6, 6-1, (10-4), WTA Finals 2024 in DIRETTA: rimonta vincente d’esordio per le azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell’esordiodia Riad (KAS). Un saluto sportivo e un ringraziamento! 19:28 Domani, ricordiamo la seconda partita di Jasminein singolare, contro Aryna Sabaleka: servirà un’impresa, l’ennesima di questo magico per lei anno agonistico.in doppio di nuovo in campo martedì contro Dabrowski/Routliffe. 19:27 Cinque ace per le americane, che hanno messo l’80% di prime ma raccogliendone solamente il 64% di punti mentre chiudono addirittura con un solo punto vinto su dieci (10%) seconde servite. Lehanno raccolto un buon 62% di punti con la prima, con il clamoroso 60% sulla seconda e zero doppi falli contro i due delle USA. 19:25 Parte bene quindi l’avventura dellenel girone B, adesso sono in seconda posizione dopo una giornata di partite. Ce ne saranno altre due.