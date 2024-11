Oasport.it - LIVE Ciclocross, Europei femminili 2024 in DIRETTA: Casasola lotta per una medaglia, un giro alla conclusione

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDIMASCHILI DALLE 15.30 14.55 Proseguono in fila indiana le prime quattro, dietro c’è bagarre per la quinta posizione tra Franck, Verdonschot e Fouquenet. 14.53 Brand e Alvarado hanno un piccolo margine su Van Empel all’inizio dell’ultimoè quarta e paga qualche metro rispettocampionessa iridata. 14.52sembra pagare qualcosina in questa fase. L’azzurra non deve mollare per provare a rimanere inper il podio. 14.51 Le prime quattro sembrano prendere un po’ di margine sul resto della compagnia. 14.50 Accelerazione di Lucinda Brand, tengono bene le altre due neerlandesi eche mantiene la quarta piazza. 14.49 C’è il ricongiungimento!non vuole perder tempo e si porta in quarta piazza. 14.