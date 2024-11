Sport.quotidiano.net - L’atmosfera in casa granata. Dai sogni alla crisi. Nel mirino c’è Cairo

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

InToro l’umore non è sicuramente dei migliori. Le voci sempre più insistenti legatecessione del club, quattro ko nelle ultime cinque gare di campionato e una difesa che dopo un avvio incoraggiante sta facendo acqua da tutte le parti. Eppure, per l’appunto, l’avvio della squadraera stato di altro tenore, con tanti complimenti sia a Vanoli che ai gioocatori. Le cose, però, hanno preso una piega diversa, complice forse anche l’infortunio di Zapata. Anche per questo motivo Paolo Vanoli - ex viola che ha contribuito a regalareFiorentina il suo ultimo trofeo, la Coppa Italia nel 2001 - sembra orientato a cambiare tattica nella sfida di oggi contro la squadra di Pdino, con il passaggiodifesa a quattro e la riproposizione di Njie schierato in attacco.