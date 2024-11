Secoloditalia.it - Landini, intervista autogol su Repubblica: parla della crisi dell’auto senza citare Elkann e Stellantis

Leggi tutto su Secoloditalia.it

L’insuccesso gli ha dato alla testa: Maurizio, reduce dalla cocente delusione dell’ultimo sciopero proclamato dalla Cgil con l’adesione di appena 5 lavoratori su 100, avrebbe fatto felice Ennio Flaiano con l’rilasciata a. L’ex capo dei metalmeccanici ora alla guida del sindacato rosso, digrigna i denti contro governo e imprenditori, ma palesa un mutismo selettivo tanto singolare quanto allarmante per un leader sindacale. Da una parte riserva improperi contro il governo che favorisce gli “evasori fiscali” e attacchi in particolare al vicepremier Matteo Salvini, che gli aveva dato dell’estremista. Dall’altra rinnova appelli a scendere in piazza per la salute e la scuola (omettendo appunto che il 31 ottobre i lavoratoriScuola non hanno proprio considerato il suo sciopero).