Il Mantova gioca il Sassuolo vince | decisivo un rigore di Berardi

, 3 novembre 2024 – Illotta a testa alta e con orgoglio in casa del, ma deve arrendersi a unfirmato daa metà della ripresa. La squadra di Possanzini ha messo in mostra uno spirito propositivo ed è riuscita a creare diverse palle-gol, ma non ha saputo concretizzare i suoi sforzi ed è stata così costretta a tornare a mani vuote dalla trasferta in terra emiliana nonostante una prova senza dubbio lusinghiera. Coraggio virgiliano La gara si apre con, che vuole festeggiare la prima stagionale da titolare e al 1’ tenta subito la battuta a rete, ma non riesce ad imprimere forza alla sfera e Festa può controllare senza particolari problemi. La squadra di Possanzini, ex di turno,comunque con coraggio e al 4’ Mancuso anticipa tutti e manda di poco a lato. L’incontro si mantiene piacevole e ricco di capovolgimenti di fronte.