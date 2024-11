Quifinanza.it - Gli americani stanno scommettendo un sacco di soldi sul possibile vincitore delle elezioni

Le presidenziali Usa di quest’anno infrangono record su record, non solo per l’intensità della campagna, ma anche per iche glipuntando. Con una previsione di 400 milioni di dollari in gioco entro oggi, 3 novembre, il betting elettorale sta diventando l’evento di scommesse più grande della storia, superando persino i mondiali di calcio o il Super Bowl. Nel 2016, la corsa tra Trump e Hillary Clinton aveva mosso “solo” 258 milioni di dollari, una cifra che oggi appare quasi modesta rispetto a quanto sta accadendo nel 2024. Mentre i sondaggi ufficiali dipingono un testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump, le piattaforme di betting mostrano scenari ben diversi. Trump ha subito cavalcato la situazione, dichiarando una sorta di “leadership” nei cosiddetti “gambling polls”.