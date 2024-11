Ilrestodelcarlino.it - E-Work, contro Sesto è notte fonda. Partita finità già nel primo quarto

E-Faenza 64 Geas83 E-FAENZA: Franceschelli 3, Brzonova, Milanovic, Turel, Reichert 7, Fantini, Fondren 26, Parzenska 4, Cappellotto, Jakpa, Roumy 18, Porcu 3. All.: Seletti GEASSAN GIOVANNI: Moore 25, Conti 8, Gustavsson 11, Makurat 19, Barberis ne, Gwathmey15, Orsili, Ostoni ne, Spreafico ne, De Lise ne, Conte 5. All.: Zanotti Arbitri: Tirordi – Attard - Lupelli Note. Parziali: 20-33; 30-50; 49-62. Tiri da 2: Faenza: 20/35,San Giovanni: 26/49; tiri da tre: Faenza: 4/25,San Giovanni: 7/16; tiri liberi: Faenza: 12/16,San Giovanni: 10/15; Rimbalzi totali: Faenza: 34,San Giovanni: 35. Serata da dimenticare per l’E-. Le faentine crollano sotto i colpi di unaSan Giovanni mostratasi sempre attenta e cinica, confermatasi nettamente superiore.