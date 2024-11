Lanazione.it - ’Dare figura’. Progetto d’arte contemporanea

Ildi arteche Sentiment of Beauty Odv propone alle scuole della Provincia di Lucca per l’anno scolastico 2024/2025 prenderà in esame il tema della Figura che verrà approfondito grazie al dialogo e confronto con artisti, storici dell’arte e personalità influenti nel panorama culturale italiano. “Dare Figura” si articolerà in lezioni, visite ai luoghi dell’arte e laboratori con mostra finale dei lavori realizzati dagli studenti durante i laboratori. Il titolo pensato per ildi quest’anno vuole alludere non soltanto a quegli artisti che realizzano effettivamente figure nelle loro opere, ma anche alla fase della creazione, del dare figura, forma, momento che segue sempre, inevitabilmente, la fase dell’ideazione.