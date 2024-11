Biccy.it - Daniel Craig gay nel film di Guadagnino: “Baci con Drew Starkey come se fossero reali”

sono i due protagonisti del nuovodi Luca, Queer, che è stato presentato alla recente Mostra del Cinema di Venezia. La storia è la trasposizione cinematografica del libro Queer di William Burroughs (in italiano disponibile con il titolo Checca, uscito con Adelphi nel 1985), che parla della sua vita (utilizzando un alter ego) e della storia d’amore con un ragazzo molto più giovane di lui. “Quando lessi il libro di William Burroughs avevo 17 anni” – ha raccontato Luca– “Quel romanzo ha segnato la mia adolescenza, ne ho cercato i diritti per anni, poi ho avuto la fortuna di lavorare con Justin Kuritzkes in ‘Challengers’ e parlare di nuovo del romanzo con lui. Abbiamo deciso di tentare: i diritti di trasposizione erano disponibili ed è stata una gioia, il sogno di una vita si avverava”.