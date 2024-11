Gamberorosso.it - Da cocktail bar a uno dei migliori bistrot d'Italia. La storia "normale" dei ragazzi torinesi che si sono inventati Scannabue

«Nel 2008, quando abbiamo aperto qui in San Salvario, mi hanno dato del matto. All’epoca la zona era “combattuta”, difficile sotto tanti punti di vista. Davanti al locale che avevamo scelto, però, c’è la facoltà di architettura dove ho studiato, e la piazzetta di fronte aveva ed ha tuttora un appeal tutto particolare. Il tempo ci ha dato ragione». Parole di Gigi Desana, che insieme a Paolo Fantini (il primo ai vini e in sala, il secondo in cucina) è l’artefice di uno deidello Stivale nell’edizione 2025 della guida Ristoranti d’, new entry tra gli 11 premiati con le Tre Tavole e unico a ottenere questo riconoscimento in Piemonte. Nascita ed evoluzione di uno deid'La loro è una”, nessun passaggio stellato se non che in veste di clienti, nessuna ambizione vissuta al di là delle proprie possibilità.