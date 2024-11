Ilnapolista.it - Conte: «Non dobbiamo vergognarci di considerare l’Atalanta un punto di riferimento»

a Dazn Si vince e si perde tutti insieme, i tifosi hanno accolto l’appello e hanno applaudito alla fine della partita. «Penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera, ci sono situazioni, episodi che hanno fatto la differenza in cui possiamo fare di più. Però niente da dire daldi vista dell’impegno. Abbiamo dovuto fare gara in cui abbiamo giocato alti, di pressione, abbiamo speso tanto a livello di energie, c’è poco da rimproverare ai ragazzi. Finora abbiamo fatto non bene ma benissimo.