Ilfattoquotidiano.it - Centrale nucleare Fukushima, per la prima volta recuperata una piccola quantità di detriti del combustibile fuso

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Sono passati 13 anni dal disastro dell’11 marzo 2011 in Giappone, quando un terremoto di magnitudo 9 al largo della costa nordorientale, il più forte mai registrato, fu seguitoda un enorme tsunami e poi dalla fusione di tre reattori nucleari presso ladiDaiichi, tradalla potenza dell’onda. Persero la vita quasi 20mila persone, mentre più di 160mila residenti furono costretti a fuggire dalla più grave catastrofedall’incidente di Chernobyl del 1986. Per ladal 2011 l’operatore della, la Tokyo Electric Power (Tepco), è riuscito a recuperare unadeidelall’interno di uno dei tre reattori in cui si verificò la fusione del nocciolo durante l’incidente di 13 anni fa.