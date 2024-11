Ilgiorno.it - Brienno, incidente sulla Regina Nuova: muore a 21 anni, gravemente ferito l’amico

(Como) – Gravela scorsa notte, tra sabato e domenica, a, in provincia di Como: il bilancio è di un ragazzo di 21morto e di un coetaneo. Il drammaticoè avvenuto intorno alla mezzanotte, subito dopo una galleria, nel tratto vicino al torrente Bascio. L’autoquale viaggiavano i due giovani, per cause che andranno accertate, è uscita di strada e non ha lasciato scampo al conducente, morto sul colpo. Il ragazzo sul sedile passeggero è invece rimastoed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Secondo quanto ricostruito, non risulterebbero altri mezzi coinvolti nell’. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.