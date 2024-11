Ilrestodelcarlino.it - Bandi e nomine: il risiko nei musei

Diventa operativa la nuova ‘geografia’ deistatali in Emilia Romagna. Il Ministero della Cultura ha infatti annunciato che entro breve saranno promulgati idi gara per designare i direttori di varinazionali ad autonomia speciale, fra cui inazionali di Bologna e i nuovinazionali di Ferrara: la selezione – ha sottolineato il ministero – verrà effettuata da una commissione "di esperti al altissimo profilo attraverso una serie di prove in grado di evidenziare le necessarie competenze culturali e manageriali". Agli inizi dell’anno, il Mic ha emanato il decreto che istituisce nuovinazionali autonomi (come già lo erano, per esempio, le Gallerie Estensi di Modena e il Complesso della Pilotta a Parma): in tutta Italia, icon questo ‘status’ sono passati da 44 a 60.